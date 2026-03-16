Mondiali short track | la staffetta mista è d’oro come a Milano Cortina

Ai Mondiali di short track a Montreal, la staffetta mista conquista la medaglia d’oro, ripetendo il risultato ottenuto a Milano Cortina. Tra il pubblico, c’era anche l’atleta Fontana, che ha assistito alla gara insieme agli applausi per Sighel, Nadalini, Confortola e Betti, protagonisti della competizione. La competizione si è svolta con atleti italiani in evidenza, mentre la gara si è conclusa con questa premiazione.

Un oro, due argenti e tre bronzi: è il più che lusinghiero bottino dell’Italia ai Mondiali di short track di Montreal che hanno chiuso la stagione. Era dalle sette medaglie de L’Aia 1996 che non si vinceva tanto. Il titolo, come all’Olimpiade di Milano Cortina del mese scorso, è appannaggio della staffetta mista, capace di imporsi nonostante l’assenza di Arianna Fontana, alla Maurice Richard Arena spettatrice in tribuna. Applausi a Pietro Sighel - suo il sorpasso decisivo nella tornata conclusiva - Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti, oltre che a Luca Spechenhauser e Arianna Sighel, impegnati nei turni preliminari. Il quartetto azzurro, in finale, proprio come ai Giochi (Sighel, stavolta, non dà le spalle al traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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