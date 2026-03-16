Mondiali Junior di snowboardcross Francesia Boirai e Costa campioni del mondo nell’SBX a squadre miste a St Moritz

Ai Mondiali Junior di snowboardcross a St. Moritz, la squadra italiana composta da Francesia Boirai e Costa ha vinto il titolo mondiale nell’SBX a squadre miste. In finale, hanno superato la Svizzera 1 e la Svizzera 2, entrambe battute in precedenza ai quarti e in semifinale. La gara si è svolta con una serie di eliminazioni dirette tra le nazionali partecipanti.

La coppia azzurra supera in finale Svizzera 1 e Svizzera 2, sempre battute in precedenza nei quarti e in semifinale. Per Francesia Boirai è il secondo oro iridato dopo quello individuale, per Costa il secondo podio dopo il bronzo. Fermata ai quarti la seconda coppia italiana Bosia-Casi. Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa chiudono i Mondiali Juniores di St. Moritz con un altro titolo iridato. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella prova mista a squadre di snowboard cross, ultimo atto del programma iridato in Svizzera, imponendosi in finale sulle due formazioni elvetiche che hanno completato il podio con Svizzera 1 e Svizzera 2. 🔗 Leggi su Sportface.it

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