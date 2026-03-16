Dopo un sit-in dedicato a Oppido, Monaldi ha commentato con parole dure, definendo l’evento una “pagliacciata” e chiedendo rispetto. Durante la manifestazione sono stati esposti striscioni, cartelloni colorati e magliette bianche con un grande cuore rosso, accompagnate dalla scritta “A cuore aperto, a bocca chiusa”. La discussione tra i partecipanti si è infiammata dopo il confronto pubblico.

Striscioni, cartelloni colorati e magliette bianche con un grande cuore rosso accompagnato dalla scritta “A cuore aperto, a bocca chiusa”. Così i genitori di tanti bambini cardiopatici, assistiti all’Ospedale Monaldi e operati dal primario Guido Oppido, hanno manifestato la loro solidarietà e fiducia nei confronti del cardiochirurgo attualmente sospeso dal suo incarico. Il sit-in di ieri mattina, cominciato alle 10 davanti all'ingresso del Monaldi, è stato organizzato spontaneamente da più di cento familiari dei piccoli pazienti per «fermare la gogna mediatica verso un medico che non è stato condannato da nessun tribunale e ha salvato 3.000 vite». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Monaldi, lite dopo il sit-in per Oppido: «Pagliacciata», «Chiediamo rispetto»

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