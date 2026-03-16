Il 28 febbraio, Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo dell’Iran, è rimasto illeso dopo un attacco aereo statunitense e israeliano. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Khamenei si trovava nel giardino di casa sua quando sono stati lanciati i missili, evitando così i danni dell’attacco. La sua casa è stata colpita poco dopo che lui aveva lasciato la zona.

Mojtaba Khamenei – nuovo leader supremo dell’Iran – è sopravvissuto agli attacchi aerei statunitensi e israeliani perché è uscito a fare una passeggiata in giardino pochi minuti prima che la sua casa venisse colpita dai missili. Lo scrive il Telegraph. Una registrazione audio trapelata e ottenuta dal Telegraph rivela che Mojtaba Khamenei è stato preso di mira nello stesso attacco che ha ucciso suo padre Ali Khamenei e altri membri della leadership della Repubblica Islamica. Mojtaba era uscito “ per fare qualcosa ” pochi istanti prima che i missili balistici israeliani Blue Sparrow colpissero la sua residenza alle 9:32 ora locale del 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mojtaba Khamenei è sopravvissuto al raid del 28 febbraio perché era in giardino”: la rivelazione del Telegraph

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