A Modena, la partita si gioca principalmente in difesa, dove la squadra vanta la miglior performance del campionato di Serie B. La solidità della retroguardia si riflette nei risultati ottenuti finora, con una serie di gol subiti molto contenuta rispetto alle altre squadre. La difesa, quindi, si conferma come il punto di forza principale di questa formazione, che si prepara a scendere in campo con questa sicurezza.

Se nella vita c’è un vecchio adagio che recita che la miglior difesa è l’attacco, nel calcio spesso si è citato il concetto contrario. Ovvero quel ‘primo, non prenderle’, che spesso e volentieri ha accompagnato più di una squadra che con la solidità difensiva ha vinto campionati. Con l’avvento dei tre punti a vittoria questa teoria ha un po’ perso importanza, ma alla fine dei conti un reparto arretrato che fa sì che la classifica si muova sempre almeno di un passo spesso fa ancora una discreta differenza. E dunque, dopo la partita con lo Spezia che ha finalmente sbloccato le punte canarine (la doppietta di De Luca è stata la prima di un attaccante gialloblu in stagione, al netto di calci di rigore), emerge un altro dato più che confortante, leggi il secondo clean sheet consecutivo, ovvero il quattordicesimo del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena blindato: ha la miglior difesa della B

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