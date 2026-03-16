Mobilità docenti e personale educativo da oggi la domanda su Istanze online Non c’è ancora un orario

Da oggi è possibile inviare le domande per la mobilità dei docenti e del personale educativo tramite la piattaforma Istanze online. La procedura riguarda le richieste per l'anno scolastico 202627 e si svolge senza ancora un orario definito. L'ordinanza che disciplina queste procedure è stata pubblicata di recente e regola i passaggi necessari per presentare le domande.