Mobilità docenti e personale educativo da oggi la domanda su Istanze online Non c’è ancora un orario
Da oggi è possibile inviare le domande per la mobilità dei docenti e del personale educativo tramite la piattaforma Istanze online. La procedura riguarda le richieste per l'anno scolastico 202627 e si svolge senza ancora un orario definito. L'ordinanza che disciplina queste procedure è stata pubblicata di recente e regola i passaggi necessari per presentare le domande.
Procedure di mobilità anno scolastico 202627 per il personale docente e il personale educativo, disciplinata dall'ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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