Mobilità docenti e personale educativo attiva la domanda su Istanze online Scadenza 2 aprile

Dal 2 aprile sarà possibile presentare le domande di mobilità per il personale docente e educativo dell'anno scolastico 202627, tramite il portale Istanze online. La procedura riguarda tutte le richieste di trasferimento, assegnazione e utilizzazione per il prossimo anno scolastico. La scadenza per l'invio delle domande è fissata per quella data, in conformità con le indicazioni stabilite dall'ordinanza.