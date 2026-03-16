Mobilità docenti e personale educativo attiva la domanda su Istanze online Scadenza 2 aprile
Dal 2 aprile sarà possibile presentare le domande di mobilità per il personale docente e educativo dell'anno scolastico 202627, tramite il portale Istanze online. La procedura riguarda tutte le richieste di trasferimento, assegnazione e utilizzazione per il prossimo anno scolastico. La scadenza per l'invio delle domande è fissata per quella data, in conformità con le indicazioni stabilite dall'ordinanza.
Procedure di mobilità anno scolastico 202627 per il personale docente e il personale educativo, disciplinata dall'ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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