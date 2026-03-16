Mobilità docenti 2026 | online le Guide la Modulistica e le Autodichiarazioni per la domanda La pagina del Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato online le guide, la modulistica e le autodichiarazioni relative alla mobilità del personale docente, ATA, educativo e insegnanti di Religione Cattolica per l’anno scolastico 202627. La pagina dedicata contiene tutte le istruzioni e i documenti necessari per presentare le domande, aggiornati in vista delle prossime procedure.

Mobilità docenti, ATA, personale educativo, insegnanti di Religione Cattolica: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina dedicata alla procedura per il 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità 2026 docenti e ATA: domanda potrebbe essere online la prossima settimana. Punto cruciale le derogheMobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima... Aggiornamento GPS 2026: ecco le guide del Ministero per compilare la domandaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la sezione informativa relativa all’aggiornamento e al rinnovo, con cadenza biennale, delle... Altri aggiornamenti su Mobilità docenti Temi più discussi: Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell'istanza tramite Istanze OnLine; Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermare; Mobilità e graduatorie interne: online la piattaforma Uil Scuola dedicata; Mobilità personale docente per il 2026/27: domande dei prof dal 16 marzo al 2 aprile 2026. Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell’istanza tramite Istanze OnLineLa mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marz ... tecnicadellascuola.it Mobilità Docenti e ATA 2026 2027: pubblicata l’Ordinanza, ecco le date e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha emanato le Ordinanze Ministeriali (OM) che regolano la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/2027. Ecco il testo pdf da scaricare, tutte le da ... ticonsiglio.com Mobilità docenti e personale Ata, da oggi al via le domande: requisiti e scadenze - facebook.com facebook Contratto Integrativo (CCNI) mobilità Docenti e ATA 2025 2028 firmato: ecco il testo Pdf e cosa prevede Info e requisiti nel primo commento x.com