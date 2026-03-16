Mobilità docenti 2026 ecco il nuovo ALLEGATO G per le deroghe

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile il nuovo Allegato G relativo alla mobilità dei docenti per il 2026. Il documento riguarda le procedure di autocertificazione delle deroghe previste dal testo dell'Ipotesi di Contratto. La pubblicazione mira a fornire indicazioni chiare su come presentare le istanze per le deroghe durante le procedure di trasferimento e assegnazione delle cattedre.

Mobilità docenti 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il nuovo Allegato G per l'autocertificazione delle deroghe previste dal testo della nuova Ipotesi di Contratto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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