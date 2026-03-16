Mobilità 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Consulenza di gruppo solo 5 posti

Un gruppo di cinque docenti si sta preparando a compilare le domande per la mobilità 2026, che include trasferimenti e passaggi di ruolo o cattedra. Sono consapevoli che anche un errore o un dettaglio mancato possono influire sulla partecipazione e vogliono evitare sbagli. Per questo offrono un servizio di consulenza di gruppo rivolto a chi desidera ricevere assistenza e supporto nella procedura.

Sei un docente che deve richiedere il trasferimento o il passaggio di ruolocattedra e temi di commettere errori nella compilazione della domanda? Hai ragione a prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua partecipazione. Per questo Orizzonte Scuola Plus ha attivato un servizio di consulenza online dedicato, pensato per accompagnarti in ogni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Guida ebook + consulenza di gruppo. Solo 5 postiIl bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina.

Tutti gli aggiornamenti su Mobilità 2026 Ti aiutiamo a non...

Temi più discussi: GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Guida ebook + consulenza di gruppo. Solo 5 posti; Istanza online Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial e guida completa; Mobilità docenti e ATA, ordinanza in arrivo: deroghe e non solo. Cosa è previsto. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione; VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30.

Mobilità docenti 2026: online le Guide, la Modulistica e le Autodichiarazioni per la domanda. La pagina del MinisteroMobilità docenti, ATA, personale educativo, insegnanti di Religione Cattolica: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina dedicata alla procedura per il 2026/27. orizzontescuola.it

Mobilità Docenti e ATA 2026 2027: pubblicata l’Ordinanza, ecco le date e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha emanato le Ordinanze Ministeriali (OM) che regolano la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/2027. Ecco il testo pdf da scaricare, tutte le da ... ticonsiglio.com

Valeria Della Valle, nella Consulenza di oggi, risponde alle domande sul verbo SFILARE: bit.ly/sfilare_Crusca x.com

Riconnexia SRLS, società di consulenza tecnica con sede in Sicilia (base nella città di Messina), ricerca un/una Consulente Qualità e Sicurezza Alimentare da inserire nel proprio team, con possibilità di collaborazione a partita IVA oppure assunzione (previst - facebook.com facebook