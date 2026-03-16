Mkhitaryan ecco l’esito degli esami | c’è incertezza sul suo rientro

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver avvertito un fastidio muscolare nella partita contro l’Atalanta. I risultati degli accertamenti non hanno ancora chiarito quando potrà tornare in campo, lasciando così incertezza sul suo rientro. Il calciatore è attualmente in fase di valutazione medica.

Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan ha affrontato questa mattina degli accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, in seguito ad un fastidio muscolare accusato contro l’ Atalanta. Il centrocampista dell’ Inter si è recato in struttura per capire con precisione l’entità del problema e pianificare eventuali tempi di recupero. Secondo quanto comunicato dal club, gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Una condizione che, seppur non giudicata grave, richiede attenzione e monitoraggio costante per evitare peggioramenti e per garantire un ritorno sicuro in campo. Mkhitaryan: incertezza sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Risentimento al bicipite della coscia sx per Mkhitaryan. Tornerà dopo la sosta x.com

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. - facebook.com facebook