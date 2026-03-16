Il mister Maurizi ha espresso preoccupazioni riguardo agli eccessi di entusiasmo, sottolineando il rischio di concentrarsi troppo su un solo punto. La squadra è stata accolta con entusiasmo dai tifosi al ritorno a casa, dopo una partita in cui il Giulianova, tralasciando i primi minuti, ha disputato un primo tempo molto convincente, mettendo in difficoltà gli avversari. È stato ricordato che la squadra ha sofferto durante la gara e che evitare passi falsi è fondamentale.

"Il Giulianova, esclusi i primi minuti, ha fatto un primo tempo davvero sontuoso, ci ha messo in difficoltà, ha vinto tutti i duelli, era aggressiva da morire e noi sapevamo che avrebbe giocato così, lo dicono le statistiche – attacca così Agenore Maurizi l’analisi della vittoria nel post-partita del Fadini –. Sapevamo che sarebbe stata una partita fastidiosa, davanti a un pubblico caldissimo che ha tifato dall’inizio alla fine, e senza i nostri tifosi. E’ una vittoria non solo importante, ma molto di più. Ma se diamo per buono il risultato di Teramo in quello che sarà il risultato di quella partita, il vantaggio resta di un solo punto (sull’Ostiamare, ndr), quindi non possiamo permetterci passi falsi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Maurizi teme gli eccessi d’entusiasmo: "Il rischio dell’0stiamare a un solo punto». La squadra acclamata dai tifosi al rientro a casa. "Ci hanno fatto soffrire, guai fare passi falsi»

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