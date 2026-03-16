Sono stati lanciati ultimi quattro missili dal Libano e dall’Iran verso Israele, con le sirene che sono suonate a Gerusalemme. In Libano, circa 900 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli scontri e delle tensioni in corso. L’attacco ha coinvolto diverse aree, provocando allerta e mobilitazione tra le autorità locali.

L’ultimo dei quattro lanci congiunto dal Libano e dall’Iran contro Israele è avvenuto poco fa. Sono suonate le sirene anche a Gerusalemme. Il portavoce dell’esercito israeliano ha detto che la campagna militare in Iran potrebbe durare almeno altre tre settimane, mentre invece potrebbe durare di più quella in corso il Libano. Sono ormai 900 mila gli sfollati in Libano costretti ad evacuare appunto dall’esercito israeliano. In collegamento la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Missili su Israele, sirene a Gerusalemme. In Libano 900 mila sfollati

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