In un nuovo intervento, un rappresentante delle forze dell'ordine ha annunciato che il numero di pattuglie in strada è stato triplicato nel corso di circa diciotto mesi. La quantità di veicoli impiegati durante i turni mattutini e pomeridiani è passata da 35-40 a circa 140, mentre durante la notte sono stati schierati tra i 9 e gli 11 veicoli. Inoltre, è stata ridotta l'età media degli agenti in servizio.

«Abbiamo triplicato gli equipaggi in poco più di un anno e mezzo. Da 35-40 macchine per turno a 140 la mattina, 140 il pomeriggio, 9-11 la notte». Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale di Milano dal primo ottobre 2024, non nasconde la soddisfazione nel fare il punto su un corpo profondamente rinnovato. «Quando ho preso in mano il comando, l'organico era intorno alle 2.007 unità. Oggi siamo a 3.250, grazie a oltre 1.100 assunzioni che hanno sostituito pensionamenti e mobilità». Il ringiovanimento è totale: l'età media è scesa da 53 a 47 anni. «Abbiamo una generazione di ragazzi giovani, volenterosi, disciplinati. Certo, gli va data la possibilità di sbagliare: non c'è più l'anziano da affiancare come un tempo, ma lo spirito di corpo è fortissimo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mirabelli: "Pattuglie in strada triplicate. E abbassata anche l'età degli agenti"

Articoli correlati

Pattuglie serali agenti in strada fino a febbraioIl piano straordinario di pattugliamento serale da parte della polizia locale di Vanzago prosegue anche nei mesi di gennaio e febbraio.

Polizia Locale, stretta sul centro storico: pattuglie a piedi, agenti in borghese e un nuovo "tavolo" interforzeSe la strada è la priorità, il centro storico è l'osservato speciale della Polizia Locale di Forlì ma anche dell'Amministrazione comunale.