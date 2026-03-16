Minaccia a libertà e indipendenza del sapere

Una recente dichiarazione mette in evidenza come la libertà della ricerca pubblica e l’indipendenza del sapere siano sotto minaccia. La questione riguarda le restrizioni e le pressioni che rischiano di influenzare il lavoro di studiosi e ricercatori. La discussione si focalizza sulle conseguenze di queste problematiche per il mondo accademico e scientifico.

"Una minaccia alla libertà della ricerca pubblica e all’indipendenza del sapere". Sono questi i rischi, secondo il Senato accademico dell’ Università di Pisa, in merito all’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla struttura e il funzionamento dell’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), che rafforza il ruolo del Ministero dell’Università nella scelta dei componenti del direttivo. L’Anvur è l’ente pubblico che valuta - e in un certo senso vigila - la qualità delle università e della ricerca in Italia, analizzando il funzionamento degli atenei, dei corsi di laurea e dei centri di ricerca. Sulla base di queste valutazioni fornisce allo Stato indicatori utili per definire politiche universitarie, sistemi di accreditamento e criteri di finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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