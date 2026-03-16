Una scoperta sorprendente riguarda alcune mille lire dimenticate da oltre 60 anni, che sono state ritrovate e valgono un vero tesoro. La storia si svolge mentre un uomo, durante dei lavori di ristrutturazione, ha trovato delle monete di carta in un vecchio mobile. La cifra, ormai considerata inutile, ha invece un valore inatteso per chi le ha trovate.

AGI - A volte la realtà si diverte a imitare la sceneggiatura di una commedia teatrale, con tanto di colpi di scena e tesori nascosti sotto la polvere. È la storia, quasi incredibile, che arriva dall’ Alta Valsassina e che vede protagonista Umberto Libassi, un uomo di 72 anni che ha visto riemergere dal passato un piccolo capitale dimenticato per oltre sei decenni. Tutto inizia nel 1963, quando l'Italia sognava sulle note di "Sapore di sale" e le mille lire avevano ancora il fascino della banconota importante. I genitori di Umberto, entrambi attori di teatro, decidono di fare un gesto d'amore e lungimiranza per il figlio, che all'epoca ha solo nove anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mille lire dimenticate per più di 60 anni valgono un tesoro

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