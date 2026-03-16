Milei all' Economic Forum a Madrid | I valori giudaico-cristiani sono il fondamento dell' Occidente

Da iltempo.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Economic Forum di Madrid, un rappresentante ha affermato che i valori giudaico-cristiani sono alla base dell’Occidente. Ha aggiunto che, quando si discute di ciò che è giusto, si fa riferimento anche a questi principi. La dichiarazione è stata rilasciata oggi nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di diversi leader e esperti del settore economico.

Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." (Agenzia Vista) Madrid, 15 marzo 2026 "E ovviamente, quando si parla di ciò che è giusto, a questo sono associati anche i nostri valori. Che vi piaccia o no, i valori dell'Occidente sono i valori giudeo-cristiani. In questo senso, la realtà è che se rispettassimo i Dieci Comandamenti, se capissimo quali sono i peccati capitali e il 'non fare' del giudaismo, avrei la piena certezza che l'immonda spazzatura del socialismo sparirebbe dalla faccia della terra, affinché tutti noi si possa prosperare", così il Presidente argentino Javier Milei all'Economic Forum di Madrid. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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