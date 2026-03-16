Milano-Sanremo 2026 Pedersen non ci sarà

Mads Pedersen non parteciperà alla Milano-Sanremo 2026, in programma sabato 21 marzo. La notizia circolava da settimane e ora è stata confermata ufficialmente. La gara si svolgerà senza la presenza del ciclista danese, noto per le sue vittorie in ambito professionale. La corsa si terrà nella data stabilita, con il percorso e le altre formazioni già definite.

Roma, 16 marzo 2026 – La notizia era nell'aria da giorni, per non dire settimane, e assume ora i crismi dell'ufficialità: Mads Pedersen non sarà al via della Milano-Sanremo 2026, in programma sabato 21 marzo. Il forfait di Pedersen dalla Milano-Sanremo 2026. Tutto nasce dalla caduta occorsa alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026, nella quale il danese aveva riportato una doppia frattura: polso sinistro e scapola destra erano finiti ko e, nonostante i tentativi di recupero in tempi brevi, con tanto di allenamenti sui rulli immortalati sulle proprie pagine social, lo stesso corridore della Lidl-Trek nei giorni scorsi aveva confessato le difficoltà a trascorrere molte ore in bici su strada anche a causa del processo di guarigione tuttora in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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