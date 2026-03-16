Milano-Sanremo 2026 Alaphilippe | Sarà dura tenere il passo di Pogacar

Il ciclista francese ha dichiarato che la Milano-Sanremo 2026 sarà difficile da affrontare, soprattutto per mantenere il passo di un avversario specifico. La sua determinazione è evidente, anche se ammette che le energie potrebbero non essere più quelle di un tempo. La corsa si avvicina e le sfide si fanno più intense, con il forfait di alcuni corridori e l’attesa di vedere chi riuscirà a tenere il ritmo.

Roma, 16 marzo 2026 – La voglia di lottare c'è tutta, ma la gamba forse non è più quella dei giorni migliori: Julian Alaphilippe incarna un po' il corridore di quella che è diventata la vecchia guardia e che è chiamato a resistere all'arrivo sempre più dirompente della nuova e della nuovissima generazione di fenomeni. Le dichiarazioni di Alaphilippe Alla prima rientrano i vari Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Mathieu Van Der Poel, volendo ridurli a un solo poker dal quale resta fuori gente come Wout Van Aert e Primoz Roglic, mentre nella seconda incalzano Isaac Del Toro, Paul Seixas, Jarno Widar e Lorenzo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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