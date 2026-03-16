Il Milan ha annunciato una strategia che prevede prestiti di giocatori e nuovi ingressi, con particolare attenzione a un possibile arrivo da Como. Oggi, lunedì 16 marzo, sono state diffuse anche alcune dichiarazioni di Guardiola riguardo a Gila. Le notizie principali riguardano gli aggiornamenti sul campionato di Serie A e le operazioni di mercato dei rossoneri.

Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere altrimenti, vista la bruttissima prestazione di ieri contro la Lazio: i rossoneri, infatti, sono usciti sconfitti dall'Olimpico. Ma non è tutto, spazio anche al calciomercato, con un nome che potrebbe far rizzare le orecchie ai tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Il Milan, quest'estate, ha lavorato molto sul fronte prestiti. Attualmente, sono 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra prestiti e nuovi nomi: l’idea dal Como. Arriva Gila? Le parole di Guardiola

Articoli correlati

Leggi anche: Mercato Inter, per la porta sono due i nomi. In difesa tramonta l’idea Gila, ma spunta un altro profilo dalla Serie A…

Guardiola commenta la separazione di Maresca dal Chelsea: «Sorpresa? Nel calcio?». Le parole dell’ex BarcellonaOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

Altri aggiornamenti su Arriva Gila

Discussioni sull' argomento Lazio-Milan, intrecci di mercato tra colpi riusciti e flop; Milan: Maldini torna a confrontarsi con il club.

Milan, il colpo in difesa è doppio: Allegri non si accontenta di GilaIl punto della situazione in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere le mani su due centrali ... milanlive.it

Il Milan punta su Mario Gila per rinforzare la difesa e anticipare i club inglesiAC Milan e la sfida del mercato: come il club sta pianificando il futuro tra competizioni e nuovi acquisti per rinforzare la difesa. Il Milan di Massimiliano Allegri si trova a operare su un doppio fr ... notiziemilan.it

Quel tale Gila è forte!! Sempre così gioca - facebook.com facebook

Milan, rivoluzione in difesa Gila il preferito, ma attenti anche a Kim. Le ultime #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com