Il Milan ha subito una sconfitta a Roma contro la Lazio, che ha alimentato i dubbi sui giocatori considerati indispensabili. La partita ha messo in evidenza alcune difficoltà della squadra e ha sollevato domande sulla tenuta del gruppo. I tifosi e gli analisti ora si interrogano su chi possa davvero fare la differenza nel corso della stagione.

La sconfitta a Roma contro la Lazio ha confermato la presenza di dubbi e incertezze nell’ambiente rossonero: i senatori, presenti in rosa da anni, sono ancora insostituibili ed elementi chiave per il Milan o sono stati sorpassati, in termini di importanza tecnica e di leadership, da nuovi interpreti? Dalla discontinuità di Leao, passando per il periodo buio di Pulisic, fino ad arrivare ai dubbi su Tomori, la squadra rossonera, adesso, non ha più certezze. Le vecchie gioie iniziano a calare. Dei giocatori che hanno trascinato la squadra nelle passate stagioni, alcuni sono partiti, mentre altri non sembrano più offrire le solite garanzie. Nel... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, sempre meno certezze: chi sono realmente gli indispensabili?

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