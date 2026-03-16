Milan perché hai rinunciato a Jovic | guarda i suoi numeri E quei quaranta milioni per Nkunku …

Il Milan ha scelto di non acquistare Luka Jovic nonostante i buoni numeri segnalati dal giocatore. In estate, la società ha investito 40 milioni di euro per Nkunku, mentre in rosa aveva già un attaccante che ora si rivela utile. La decisione di non puntare su Jovic si è tradotta in una scelta precisa di mercato, lasciando il ruolo di prima punta scoperto.

Milan, in attacco continuano la difficoltà di tutta la squadra rossonera. Non solo Leao e Pulisic che non riescono ancora a capirsi al meglio nel 3-5-2 di Allegri, ma anche Nkunku e Fullkrug continuano a fare fatica a integrarsi al meglio con i rossoneri. Il tedesco è arrivato a gennaio in prestito gratuito dal West Ham e quindi rappresenta un investimento minimo. Discorso diverso sul francese che la dirigenza del Milan ha pagato circa 37 milioni più bonus al Chelsea in estate. Investimento che non sta pagando. E la domanda sorge spontanea: non sarebbe stato meglio risparmiare quella quarantina di milioni e puntare anche su Luka Jovic? La dirigenza ha deciso di lasciare andare via il serbo nonostante una opzione per trattenerlo in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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