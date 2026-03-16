Milan | ko all’Olimpico

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, lasciando il campo con una sconfitta in trasferta. La partita si è conclusa con il risultato di un gol decisivo, che ha determinato il risultato finale. I rossoneri non sono riusciti a pareggiare e hanno subito questa sconfitta in una delle ultime giornate di campionato.

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa una sconfitta amara per 1-0 contro la Lazio e vede allontanarsi ulteriormente il sogno scudetto. Il gol di Gustav Isaksen al 26? del primo tempo, nato da un errore di Pervis Estupinan su un lancio lungo di Adam Marusic, ha punito i rossoneri in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: ko all’Olimpico Articoli correlati Di Canio demolisce Leao e il Milan dopo il ko dello stadio Olimpico: la sua invettivaPaolo Di Canio, doppio ex di Lazio e Milan, ha commentato l'esito del big match dello stadio 'Olimpico' di Roma, vinto per 1-0 dai biancocelesti di... Leggi anche: Napoli dominante all’Olimpico: Lazio ko tra nervi e rimpianti LAZIO 1-0 MILAN Gol e partita pazza! Rossoneri KO all’Olimpico Tutti gli aggiornamenti su Milan ko all'Olimpico Temi più discussi: Lazio-AC Milan 1-0, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Serie A: occasione persa per il Milan, ko all'Olimpico. E' festa Lazio; MILAN KO ALL'OLIMPICO: 1-0 LAZIO; Lazio, colpo all’Olimpico: Milan ko 1-0, decide Isaksen. Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen, rossoneri ko all’OlimpicoLa Lazio batte il Milan 1-0 nel posticipo della 29ª giornata. Gol di Isaksen al 26', rossoneri battuti all'Olimpico. lifestyleblog.it Milan ko all’Olimpico, Pavlovic: Persa una grande occasioneIl Milan fallisce un passaggio importante nella corsa allo Scudetto. Dopo il successo nel derby, i rossoneri cadono all’Olimpico contro la Lazio e vedono aumentare il distacco dall’Inter capolista, or ... gonfialarete.com “#Milan a rischio #Champions!” Ma allora è possibile ancora lo #Scudetto Il nostro Stefano Bressi ci spiega perché e riassume tutto in un “vietato sognare, tutti colpevoli!” - facebook.com facebook Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri x.com