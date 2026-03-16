Il Milan è al centro di una vicenda legata a Ardon Jashari, un acquisto da 39 milioni di euro effettuato durante il mercato estivo. Finora, il giocatore ha fornito un assist, ma ci sono molte perplessità riguardo alle scelte tattiche e ai risultati ottenuti. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che osservano con attenzione l’evolversi della vicenda.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Lo svizzero non convince Allegri e i tifosi: bocciato nel ruolo di vice-Modric, resta l'ombra di un investimento fuori portata. Il caso Ardon Jashari deflagra in casa Milan, trasformandosi nel simbolo di un mercato estivo da 39 milioni di euro che, al momento, non restituisce dividendi. I numeri della stagione 20252026 del centrocampista svizzero sono impietosi: 12 presenze, appena 4 da titolare, zero gol e un solo assist a... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il caso Jashari: 40 milioni per un assist e troppi dubbi tattici

Articoli correlati

Jashari, un assist che fa sperare il Milan: con Modric e Rabiot il centrocampo ideale?Milan-Como 1-1, per il Diavolo una frenata importante nell'ottica dello Scudetto.

Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter.

Aggiornamenti e notizie su Milan il caso Jashari 40 milioni per un...

Temi più discussi: Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Jashari dal 1'. Estupinan corre a sinistra; Chi gioca Lazio-Milan al posto dello squalificato Rabiot: Ricci, Jashari e come sta Loftus-Cheek; Lazio-Milan, Rabiot è squalificato. Ricci in vantaggio su Jashari per sostituirlo; Lazio-Milan, le ufficiali: Estupinan confermato, Jashari titolare.

Lazio Milan, Allegri si affida a Jashari dal 1? minuto! Le ultime in casa rossoneraLazio Milan, Massimiliano Allegri confida in Ardon Jashari in mediana questa sera! Le sensazioni trapelate Lazio Milan accende l’attesa della domenica sera. La sfida dell’Olimpico, valida per la 29ª g ... lazionews24.com

Il Milan gioca contro la Lazio senza Rabiot, Jashari titolare a centrocampoIl Milan di Allegri affronta la Lazio con nuove scelte tattiche: emergono importanti decisioni di formazione per la sfida cruciale. Il Milan si prepara ad affrontare una sfida decisiva in campionato c ... notiziemilan.it

MILAN, ADDIO LEAO! Colpo di scena - facebook.com facebook

PODCAST MN - Racconti da Roma: come è nato il ko del Milan. Lacune evidenti della squadra x.com