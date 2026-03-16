Dopo la partita tra Lazio e Milan, Koni De Winter, difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan TV'. Ha riconosciuto la buona prestazione della Lazio, sottolineando che la squadra biancoceleste ha giocato una bella partita. De Winter ha anche commentato la propria squadra, senza entrare in dettagli o motivazioni particolari.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi, ma non abbiamo segnato. Questa partita ormai è andata, guardiamo avanti". Su come si va avanti ora: "Affrontiamo il campionato come sempre, cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove arriviamo".... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter sincero: “Tanto merito alla Lazio, ha fatto una bella partita. Noi …”

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