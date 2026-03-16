Dopo la partita tra Lazio e Milan, Koni De Winter ha commentato a 'SportMediaset' il suo rendimento e le difficoltà affrontate nel primo tempo, attribuendole anche alla buona posizione della Lazio. Il difensore rossonero ha espresso le sue impressioni sulla sfida appena conclusa, senza entrare in analisi approfondite o motivazioni. La sua intervista si è concentrata sulle singole dinamiche della partita e sui momenti chiave del match.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Se si è parlato troppo della corsa Scudetto? No, abbiamo affrontato la partita come le altre volte. Nel primo tempo abbiamo faticato anche per merito della Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita. Noi pensiamo partita per partita, poi è normale guardare la classifica, ma pensiamo ad una partita alla volta". LEGGI ANCHE: Milan, Allegri sincero dopo la Lazio: “Scudetto? Focalizzarsi sulla Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter: “Faticato nel primo tempo anche per merito della Lazio. Sulla classifica …”

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