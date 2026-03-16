I giudici hanno annullato il fermo e i verbali emessi nei confronti della nave Sea Eye, un'organizzazione impegnata nel soccorso dei migranti. La decisione riguarda specificamente le azioni legali portate avanti contro l'imbarcazione e comporta che lo Stato debba rimborsare i costi sostenuti dall'organizzazione. La questione si inserisce in un contesto legale e politico più ampio, senza coinvolgimenti personali o motivazioni dedotte.

di Francesca Galici – Questa è la decisione del tribunale di Ragusa in ordine al ricorso effettuato dalla nave della Ong tedesca Sea Eye per un fermo nave disposto lo scorso giugno 2025. Al centro del provvedimento il salvataggio in zona Sar libica di un gommone con 65 persone a bordo, alcune delle quali ferite. La nave della ong tedesca ottiene come porto sicuro Taranto ma il comandante ritenne di non poter arrivare fino alla Puglia e decise di entrare in porto a Pozzallo dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Giunta nel porto siciliano, la Sea Eye 5 è stata sottoposta al fermo per non aver rispettato le indicazioni fornite dalle autorità. La... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, fermo e verbali annullati per Sea Eye. E lo Stato deve rimborsarla

Articoli correlati

Migranti, fermo e verbali annullati per la Ong. E lo Stato deve rimborsare Sea EyeVerbale annullato, fermo revocato e Stato costretto a rifondere la nave Ong Sea Eye 5: questa è la decisione del tribunale di Ragusa in ordine al...

Nuovo blitz delle toghe, annullato il fermo della Sea Eye 5 carica di migranti: Viminale condannatoIl governo Meloni contrasta l’immigrazione clandestina ma i giudici sbloccano il fermo delle navi.

Contenuti utili per approfondire Migranti fermo e verbali annullati per...

Temi più discussi: Migranti, fermo e verbali annullati per la Ong. E lo Stato deve rimborsare Sea Eye; Migranti: Tribunale civile di Ragusa annulla fermo e verbale Sea Eyes 5; Migranti, il Tribunale di Ragusa annulla il fermo per la Sea Eyes 5; Migranti fermo e verbali annullati per la Ong E lo Stato deve rimborsare Sea Eye.

Migranti: Tribunale civile di Ragusa annulla fermo e verbale Sea Eyes 5(ANSA) - RAGUSA, 14 MAR - Il fermo della nave Sea Eye 5, bloccata per 20 giorni a Pozzallo, a partire dal 16 giugno del 2025, data del primo verbale di contestazione, è stato illegittimo. Lo ha deciso ... msn.com

Migranti, fermo e verbali annullati per la ONG. E lo Stato deve rimborsare Sea EyeLa decisione arriva dal tribunale di Ragusa, che ha dato ragione in toto all’organizzazione tedesca, confermando la tendenza delle toghe ... msn.com

Ministero dell’Interno condannato dal tribunale di Ragusa per il fermo della Sea Eye 5. Accolto il ricorso degli attivisti tedeschi. Le autorità italiane indicarono Taranto come porto sicuro in cui attraccare, ma il comandante pretese di sbarcare a Pozzallo. - facebook.com facebook

Sea Eye, il sequestro era "illegittimo": condannato il ministero dell'Interno #migranti x.com