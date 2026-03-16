L’attore vince l’Oscar per il film Sinners agli Oscar 2026 e nel suo discorso ringrazia pubblicamente la madre, Donna, dicendo che le deve avergli dato lo spazio per essere visto. La premiazione si svolge con grande attenzione mediatica e l’attore riceve applausi dalla sala. La vittoria rappresenta un riconoscimento importante per la sua carriera artistica.

Quando sale sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, Jordan appare visibilmente emozionato. Il suo discorso è breve, quasi istintivo, e parte dalla famiglia. «Dio è buono. mamma, come va?», dice guardando il pubblico, e soprattutto la madre. Poi ringrazia i suoi genitori e i fratelli: «Grazie per avermi dato lo spazio per essere visto». Nel suo discorso l’attore cita anche chi lo ha preceduto, gli attori neri che prima di lui hanno vinto l'Oscar e gli hanno spianato la strada: «Sono qui per le persone che sono venute prima di me: Halle Berry, Jamie Foxx.». E poi aggiunge una frase che riassume il senso della sua vittoria: «Sono qui insieme ai miei antenati, vi sento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael B. Jordan vince l’Oscar per Sinners e ringrazia la madre: «Grazie per avermi dato lo spazio per essere visto»

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