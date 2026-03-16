L’attore ha rivelato di seguire una dieta di sei pasti al giorno e di aver lavorato duramente con il trainer Corey Calliet per ottenere il fisico mostrato in Sinners. In passato odiava allenarsi, ma ora si dedica regolarmente agli esercizi, riuscendo a scolpire i bicipiti e migliorare la propria forma fisica. La preparazione è stata seguita con attenzione e disciplina negli ultimi mesi.

Alla prima candidatura, Michael B. Jordan ha conquistato il Premio Oscar come miglior attore protagonista per il particolare doppio ruolo recitato in Sinners – I peccatori, nonostante una concorrenza a dir poco incredibile: Wagner Moura, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawk e il super favorito Timothée Chalamet. Un traguardo raggiunto con tanto lavoro, con la fede (“Dio è grande” ha detto alla cerimonia, ringraziando anche la famiglia) e con tantissima preparazione fisica. Jordan si è presentato sul set con un fisico scolpito, perfetto per interpretare i due gemelli che in Sinners provano a lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate nel pieno del periodo della segregazione razziale del profondo sud degli USA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michael B. Jordan, 6 pasti al giorno e bicipiti scolpiti: così si è preparato per Sinners

Articoli correlati

Actor Awards 2026: lo scossone che non ti aspetti. Sinners domina e Michael B. Jordan punta all’OscarA soli quattro giorni dalla chiusura delle votazioni per gli Oscar, gli Actor Awards 2026 (gli ex SAG Awards) hanno iniettato una dose massiccia di...

Michael B. Jordan vince l’Oscar per Sinners e ringrazia la madre: «Grazie per avermi dato lo spazio per essere visto»Quando sale sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, Jordan appare visibilmente emozionato.

Una raccolta di contenuti su Michael B Jordan 6 pasti al giorno e...

Temi più discussi: Oscar, Michael B. Jordan miglior attore: Sogna in grande. Sii gentile; Oscar 2026, chi è Michael B. Jordan: la vita privata, la carriera e il successo di Hollywood; Oscar 2026, Michael B. Jordan: 'Credete nelle idee originali'; Michael B. Jordan vince l’Oscar per Sinners e ringrazia la madre: Grazie per avermi dato lo spazio per essere visto.

Michael B. Jordan, 6 pasti al giorno e bicipiti scolpiti: così si è preparato per SinnersScopriamo come Michael B. Jordan si è allenato per adattare il suo fisico al doppio ruolo in Sinners, che gli è valso l'Oscar 2026 come migliore attore. gazzetta.it

Oscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra, Michael B. Jordan miglior attore. Tutti i premiOscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra con 6 statuette. Michael B. Jordan miglior attore per Sinners. Tutti i vincitori e i momenti della serata ... firstonline.info

Fresco di premio Oscar, Michael B. Jordan ha deciso di festeggiare la statuetta vinta come miglior attore protagonista per 'Sinners - I peccatori' in un fast food. La scena è stata ripresa dalle decine di persone presenti al In-N-Out Burger di Sunset Boulevard. Jor - facebook.com facebook

Michael B. Jordan trionfa agli Oscar 2026 per il doppio ruolo in Sinners: chi è e quali film recuperare x.com