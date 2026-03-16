Mi spiace ma non sarà un voto sul merito semmai sul demerito

Al termine di questa settimana, si svolgerà un voto che non riguarda il merito di una questione, ma il suo demerito. La decisione sarà presa in modo definitivo e sancirà una conclusione a una fase in corso da tempo. La seduta rappresenta l’atto finale di un procedimento che ha coinvolto diversi attori e fatto discutere negli ultimi giorni.

Finalmente ci siamo. Al termine di questa settimana voteremo e ci lasceremo finalmente alle spalle un’orrenda campagna referendaria, che per quanto mi riguarda è stata resa molto più interessante, almeno qui sopra, sia dalle adesioni sia dalle critiche raccolte dal mio semiserio appello per un No garantista, di cui ringrazio i lettori. Tra le critiche, non sorprendentemente, anche qui si è fatto sentire il ritornello principale del fronte del Sì, secondo cui i contrari alla riforma non starebbero mai al merito, non essendo capaci di indicare un solo articolo dal quale si ricaverebbero tutte le disastrose conseguenze da loro paventate. Per... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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