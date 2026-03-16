Dopo le Olimpiadi, si discute sulla possibilità di prolungare l’orario della metropolitana fino alle 2 di notte. La sindaca ha dichiarato che è necessaria un’analisi approfondita prima di prendere decisioni, per evitare di sprecare risorse. Oggi, il governatore ha commentato i risultati delle manifestazioni sportive, definendoli un successo e lodando la Lombardia per i risultati ottenuti.

Milano, 16 marzo 2026 – Con la fine delle Paralimpiadi Milano chiude l’avventura a cinque cerchi. Fontana oggi, tracciando un bilancio, ha parlato di “un successo” e di una “Lombardia da medaglia d’oro”. Dal canto suo il sindaco milanese Beppe Sala ha tracciato un bilancio positivo sul fronte della della mobilità e della sicurezza. "I giochi sono andati bene, era un periodo anche abbastanza facile, nel senso che febbraio non è un mese di altissima mobilità a Milano e quindi direi bene, in linea con le previsioni - ha detto a margine di un evento - il problema non era quello, semmai il rischio era legato alla sicurezza, sia in termini di possibili incidenti, sia la cyber security e anche da quel punto di vista per fortuna è andato tutto bene". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metro fino alle 2 di notte dopo le Olimpiadi? Sala: serve un’analisi, se no si rischia di buttare via i soldi

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