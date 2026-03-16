Alle 19:15 del 16 marzo 2026, il meteo a Roma indica condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le previsioni del mattino segnalano che al Nord i cieli sono stati generalmente chiari, con poche nubi. La giornata si è svolta senza particolari variazioni di tempo, e le temperature sono rimaste stabili durante tutto il giorno.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-03-2026 ore 19:15

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