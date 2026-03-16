Alle prime ore del 16 marzo 2026, alle 06:15, le previsioni del tempo indicano in gran parte del nord Italia cieli sereni o leggermente nuvolosi al mattino. Non sono previste precipitazioni significative e le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. La giornata dovrebbe proseguire con condizioni stabili e poco vento, offrendo un avvio di giornata tranquillo su buona parte della regione.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco poi regolarmente nuvolosi al mattino nubi basse sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-03-2026 ore 06:15

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