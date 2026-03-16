L’Italia si trova divisa dal punto di vista meteorologico: al Sud continuano piogge e vento forte, mentre al Centro-Nord il tempo si stabilizza grazie all’ingresso di correnti più fredde e secche. Le condizioni climatiche variano significativamente tra le due aree, con il Nord che torna a godere di condizioni più serene, mentre al Sud si registrano ancora piogge persistenti e venti intensi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Italia divisa tra maltempo e bel tempo. L’Italia si presenta divisa dal punto di vista meteorologico: mentre al Sud persistono piogge e vento forte, al Centro-Nord il tempo migliora grazie all’ingresso di correnti più fredde e secche. La perturbazione che nel weekend ha colpito duramente il Nord-Ovest con piogge intense e nevicate record sulle Alpi si è spostata verso il basso Mediterraneo, trasformandosi in un profondo vortice ciclonico destinato a influenzare il meteo delle regioni meridionali nei prossimi giorni. Correnti umide e maltempo al Sud. Con l’inizio della nuova settimana, il centro di bassa pressione guiderà forti correnti umide da Est, colpendo soprattutto i versanti ionici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: sud tra piogge e vento, nentro-nord torna il sereno

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