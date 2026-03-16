Il maltempo ha portato un’allerta arancione in Sicilia e Calabria, con scuole chiuse in entrambe le regioni. In Puglia e Basilicata, invece, si è verificata un’allerta gialla. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza per fronteggiare le condizioni meteorologiche estreme. La situazione riguarda principalmente le giornate di oggi, 16 marzo.

Allerta arancione in Sicilia e Calabria a causa del forte maltempo di oggi 16 marzo, mentre in Puglia e in Basilicata c’è l’allerta gialla. Si prevedono forti rovesci e venti che agiteranno anche i mari. Le scuole in alcuni comuni sono state chiuse e nel catanzarese si sono registrati danni dovuti ad una tromba d’aria Un 16 marzo particolarmente burrascoso per il Sud Italia. Ed è proprio in Sicilia e in Calabria che l’allerta meteo si tinge di arancione. Per Basilicata e Puglia, invece, l’allerta resta gialla. A causa del forte maltempo, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile,si prevedono forti precipitazioni e rovesci in Calabria e sui settori meridionali della Basilicata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meteo, allerta arancione in Calabria e Sicilia: scuole chiuse

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