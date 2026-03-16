A Mestre, un uomo ha rubato la casa a una persona disabile e l’ha segregata nel garage. La vicenda si è conclusa con la cacciata dell’aggressore, grazie all’intervento delle autorità e al decreto Sicurezza. Senza questa normativa, i tempi per agire sarebbero stati più lunghi e potrebbe essere stato necessario attendere ulteriormente.

Se non ci fosse stato il decreto Sicurezza sarebbe stato un calvario. I tempi si sarebbero dilatati, una soluzione (forse) non sarebbe manco arrivata, si sarebbe dovuto aspettare e (nel frattempo) vai a sapere cosa sarebbe potuto succedere. L’hanno criticato (le opposizioni), l’hanno attaccato (i sindacati, soprattutto la Cgil), l’hanno biasimato (i commentatori progressisti): ma la verità è che se l’anno scorso il centrodestra non si fosse impuntato, se non avesse approvato quelle nuove norme (anche) sulle occupazioni abusive, oggi qui, cioè a Mestre, ci sarebbe una vittima (ancora) in cerca di giustizia e una prepotente seduta comodamente nel divano di casa sua, Lui, un uomo di circa cinquant’anni, un disabile psichico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mestre, ruba la casa a un disabile e lo segrega in garage: cacciata grazie al governo

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