Messina ferma alle stesse analisi dal 1953 | lavoro al 43% e imprese piccole la sfida ora è decidere

A Messina il tasso di occupazione si attesta ancora al 43% e le imprese rimangono principalmente piccole, dati che non sono cambiati dal 1953. Recentemente, il Rotary Messina Peloro ha organizzato un incontro con il nuovo presidente di Sicindustria Messina, Pippo Lupò, con l’obiettivo di affrontare queste questioni. La città si trova ora di fronte alla sfida di passare dalle analisi alle decisioni concrete.

Nel confronto promosso dal Rotary con il presidente di Sicindustria Messina Pippo Lupò tornano le parole chiave su innovazione e competitività. Ma i dati raccontano una realtà immobile: occupazione lontana dalla media nazionale, industria debole e imprese sottocapitalizzate. Dopo settant’anni di diagnosi, alla città servono scelte Messina meriterebbe meno convegni e più decisioni. Lo si è capito anche nell’incontro promosso dal Rotary Messina Peloro con il neo-presidente di Sicindustria Messina, Pippo Lupò. Il copione, purtroppo, è noto: innovazione, competitività, formazione, internazionalizzazione. Parole rispettabili, perfino necessarie. Ma talmente generiche da poter essere pronunciate con identica efficacia a Bolzano come a Ragusa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Meloni in visita natalizia alle imprese CNA: il lavoro non si fermaNel giorno di Natale la Presidente del Consiglio visita un’impresa CNA vicino Milano, portando sostegno a chi garantisce servizi essenziali anche il... Credito alle imprese, la Toscana va in controtendenza: -2,3% in un anno. Crollano i prestiti alle piccoleFirenze, 14 febbraio 2026 – A livello nazionale il credito bancario alle imprese è tornato a crescere.