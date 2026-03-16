Merito e memoria | consegnati i premi di laurea dedicati al professor Addis Sante Meleti

Oggi si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea dedicati al professor Addis Sante Meleti, arrivata alla quinta edizione. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, ha premiato i giovani laureati del territorio che si sono distinti per il loro merito accademico. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e dei laureati premiati, in un momento volto a celebrare il successo dei giovani studenti.

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea intitolati al prof. Addis Sante Meleti, giunti alla quinta edizione, un’iniziativa con cui l’Amministrazione comunale intende valorizzare il merito dei giovani laureati del territorio e, allo stesso tempo, mantenere viva la memoria di una figura importante per la comunità. I premi, del valore di 500, 350 e 300 euro, sono stati istituiti per ricordare il professor Addis Sante Meleti, cittadino onorario, docente e studioso profondamente legato alla nostra terra, scomparso nel 2019. L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di unire il riconoscimento dell’impegno e della qualità del percorso universitario dei giovani con il ricordo di chi ha contribuito alla crescita culturale della comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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