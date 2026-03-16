Mercoledì si terranno i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due fidanzati deceduti in un incidente stradale avvenuto venerdì sera sulla strada delle Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. La cerimonia si svolgerà nella località dove si è verificato il sinistro. I due giovani hanno perso la vita nello stesso evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno celebrati mercoledì prossimo i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due fidanzati morti nel tragico incidente stradale avvenuto venerdì sera lungo la strada delle Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Conclusi gli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria sui corpi dei due giovani, di 29 e 24 anni. Per conoscere gli esiti degli accertamenti medico-legali saranno necessari ancora diversi giorni. Nel frattempo le salme sono state restituite alle famiglie per consentire lo svolgimento delle esequie. I funerali di Michele Pirozzi, residente a Capaccio Paestum e alla guida dell’auto al momento dell’impatto, si terranno mercoledì alle 10 nella chiesa Madre “Divina Provvidenza” di Ponte Barizzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercoledì i funerali dei due fidanzati morti in un incidente

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