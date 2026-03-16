La Mercedes Cla 200 Hybrid 4Matic è una versione ibrida della berlina di Stoccarda, che combina un motore a benzina con un sistema elettrico. La vettura è stata provata su strada, analizzando le sue prestazioni e il comportamento su diversi terreni. La prova si è concentrata sull’efficienza, la guidabilità e le caratteristiche tecniche del modello, senza approfondire eventuali motivazioni o cause legate alla sua progettazione.

Se la Mercedes Cla elettrica costituisce una pietra miliare della storia della casa di Stoccarda per le sue caratteristiche peculiari che ne fanno una delle Bev più avanzate del momento, la sua declinazione ibrida rappresenta la versione - almeno in questa fase caratterizzata da un interesse ancora tiepido sul nostro mercato nei confronti delle Bev - più interessante dal punto di vista commerciale. Anche perché il suo contenuto tecnologico, pur meno innovativo rispetto alla sorella a batteria, è comunque di un certo spessore. A partire dalla piattaforma Mma (Mercedes modular architecture), concepita per essere declinata con diverse forme di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Cla 200 Hybrid 4Matic: come va l'ibrida di Stoccarda

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