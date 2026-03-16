Merce contraffatta al mercato dello Stadio | due persone denunciate e sequestri

Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di Verona dopo aver venduto merce contraffatta al mercato dello Stadio. Gli agenti hanno sequestrato diversi prodotti, tra cui articoli di noti marchi, trovati sia sulle bancarelle sia a bordo di un autocarro. La merce, completa di scatole originali, era in vendita senza autorizzazione ufficiale.

In seguito ad una segnalazione, nell'ambito delle attività di tutela del consumatore, gli agenti hanno sequestrato decine di felpe, centinaia di profumi, duecento occhiali da sole, un centinaio di scarpe da ginnastica e una dozzina di air pods: tutti prodotti venduti a basso prezzo ma con gli identici loghi delle più prestigiose marche del momento.A far insospettire il personale del comando di via del Pontiere anche il continuo viavai di clienti dal retro di uno dei banchi autorizzati al mercato del sabato allo Stadio. Per legge (art. 474 cod. pen.), chiunque detiene o pone per la vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20mila euro. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Nola: rinvenuta merce rubata di una nota casa automobilistica. Due persone denunciate dalla Polizia di StatoScoperta refurtiva rubata a una nota azienda automobilistica: nel deposito trovati componenti d’auto e compressori per climatizzatori, due uomini... Bergamo, due denunce per vendita di merce contraffatta. Nei guai anche un minorenneControlli straordinari del territorio nella mattinata del 23 gennaio tra stazione ferroviaria e aree limitrofe, con oltre 60 persone identificate,... Contenuti utili per approfondire Merce contraffatta Temi più discussi: Merce contraffatta al mercato dello Stadio: due denunce e maxi sequestro della Polizia locale; Merce contraffatta al mercato di Ventimiglia, Polizia sequestra oltre 150 patacche; Il centro commerciale del pezzotto: falsificati 40 marchi famosi e venduti in un deposito di 530 mq; Scoperto lo showroom del falso: sequestrati oltre 25 mila articoli contraffatti. Maxi sequestro di scarpe e AirPods falsi al mercato dello StadioMercato dello Stadio nel mirino della polizia locale di Verona: blitz, sequestrati centinaia di prodotti contraffatti, due denunce ... veronaoggi.it Maxi sequestro di giocattoli e articoli irregolari a Busto ArsizioSottratti al mercato quasi cinquemila prodotti destinati soprattutto ai bambini: operazione notturna della Guardia di finanza. Valore della merce sequestrata stimato in circa 35 mila euro tra articoli ... laprovinciadivarese.it Genova, producevano merce contraffatta: Finanza smantella la fabbrica del falso del “Grifone” x.com Tampona un'auto, arrivano i finanzieri e gli trovano una valigia con merce contraffatta - facebook.com facebook