Mercatino dei fumetti del disco e carte Pokémon

Nel centro commerciale Centro Empoli si svolgerà un evento dedicato agli appassionati di fumetti, dischi e carte Pokémon. Per tutto il fine settimana, il locale ospiterà bancarelle e espositori con prodotti da collezione, offrendo agli visitatori la possibilità di scambiare, acquistare o semplicemente ammirare pezzi rari e vintage legati alla cultura pop. L'iniziativa si rivolge a chi desidera immergersi nel mondo del collezionismo.

Il centro commerciale Centro Empoli si prepara a ospitare un fine settimana interamente dedicato al collezionismo e alla cultura pop. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, gli spazi della galleria presso la Coop.fi di via Raffaello Sanzio si trasformeranno in un punto di ritrovo per appassionati di diverse generazioni, grazie alla presenza di venti espositori specializzati provenienti dal settore delle fiere di settore. L'evento si configura come una mostra mercato eterogenea dove il fumetto occupa un ruolo centrale. I visitatori hanno la possibilità di esplorare una vasta selezione di albi, spaziando dai classici dell'antiquariato del fumetto italiano alle pubblicazioni più recenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Mercatino dei fumetti, del disco e del vintageFirenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Altri aggiornamenti su Mercatino dei fumetti del disco e carte... Temi più discussi: Fiera del Disco, Fumetto e Collezionismo, Pistoia; A Lucca una giornata di studi sul fumetto 'Tra memoria ed educazione'; Oggi la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto al palaffari; Cattolica, arriva il fumetto dal 2 al 4 aprile. All’ex mercato dei fiori. La domenica del vintage’Pescia VintageMania’ torna sotto la volta della struttura di via Amendola. Oltre cento espositori animeranno una giornata all’insegna del gusto retrò. lanazione.it Aumenti di prezzo per Bonelli: dal prossimo mese rincari per le collane a fumettiAlla base della decisione c’è la crescente difficoltà del mercato editoriale italiano, con particolare riferimento alla distribuzione in edicola. Le statistiche parlano chiaro, sottolinea Davide ... mangaforever.net Buondì Bottino di ieri al mercatino: Il postino di Neruda (Antonio Skármeta) Sarò la tua ombra (Jeffery Deaver) Il canto delle orche (Stuart Harrison) Accabadora (Michela Murgia) Buona lettura a tutti - facebook.com facebook