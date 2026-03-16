Il leader di un partito ha commentato le critiche ricevute, affermando che votare contro di lui non rappresenta un grande rischio perché rimarrà comunque al suo posto. Ha aggiunto che l’Italia perde un’occasione importante, mentre ha difeso le proprie posizioni sulla riforma, sostenendo di credere nell’intelligenza dei cittadini nel giudicare le questioni.

«Io non sbaglio a parlare del merito della riforma perché mi sono sempre fidata dell’intelligenza dei cittadini». Giorgia Meloni l’ha rivendicato nel corso della trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, parlando del referendum e chiarendo, come sempre fatto, di ritenere che anche in questo frangente gli italiani siano perfettamente in grado di valutare le situazioni, i segnali, gli elementi dati. Di andare cioè oltre la propaganda. «Penso che la prima cosa che i cittadini vedono in questa campagna elettorale – ha spiegato – è che i toni sono oggettivamente oltre. E quando i toni sono così accesi, o gli scenari che si paventano sono così drammatici, spesso è perché non si può dire la verità». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Votare no per mandarmi a casa? Non è un grande affare: io resto comunque, ma l’Italia perde un’occasione epocale»

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