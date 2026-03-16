Meloni | Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento

Il governo italiano ha annunciato che il prossimo passo sarà rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione. La premier ha commentato che intervenire a Hormuz rappresenterebbe un passo verso un coinvolgimento più diretto, mentre in questa fase si concentra sulla presenza nel Mar Rosso. La decisione riguarda azioni specifiche nel contesto della sicurezza marittima.

Il regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al mondo. Qatar: "A repentaglio la sicurezza energetica globale". Israele si prepara a controllare militarmente il Sud del Libano Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Donald Trump ha escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. "Non voglio un cessate il fuoco. Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte", ha dichiarato il presidente statunitense ai giornalisti alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Today.it

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