Meloni e il referendum sulla giustizia | La riforma riguarda la vita di tutti è necessario votare Non vogliamo punire nessuno

Il governo ha promosso un referendum sulla riforma della giustizia, con la premier che ha invitato i cittadini a partecipare al voto. Nel suo intervento, ha affermato che la riforma è giusta e coinvolge la vita quotidiana, la libertà e i diritti di tutti, sottolineando che non si tratta di una misura punitiva. La consultazione popolare è quindi considerata un passaggio fondamentale per il futuro del sistema giudiziario.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo La presidente del Consiglio in un'intervista a Il Dubbio, in vista del voto del 22 e 23 marzo: "Non è fatta contro i magistrati o contro qualcuno" "Questa riforma è una riforma giusta e che riguarda la vita di tutti, la nostra libertà e i nostri diritti. Se un magistrato sbaglia o non fa il proprio dovere, nella maggior parte dei casi non accade nulla. E quel magistrato può fare anche carriera. E chi ne paga le conseguenze? I cittadini, le famiglie e le imprese di questa nazione. Ecco perché è necessario andare a votare, e votare sì, perché è arrivato il tempo di correggere queste storture, profonde e strutturali". 🔗 Leggi su Today.it

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