Meloni don Abbondio

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’Europa a inviare le proprie flotte nel Golfo, suggerendo un possibile intervento militare in Iran. Nel frattempo, il governo italiano ha mantenuto una posizione di neutralità e non ha annunciato invii di forze militari. La questione è al centro di discussioni internazionali, mentre l’attenzione rimane sulla risposta europea alle indicazioni di Washington.

Trump chiama l’Europa alla guerra in Iran. Dice che dovremmo inviare le flotte nel Golfo. In tutto questo, Meloni che fa? Pinuccia D’Avila via email Gentile lettrice, Trump ci dice implicitamente che la guerra non va bene e i costi sono altissimi, sicché vorrebbe addossarli in parte agli europei. Cosa farà Meloni? Al contrario di Sànchez, che ha subito definito illegale l’attacco all’Iran, la nostra furbona si è incartata con le sue mani. Pur di non disapprovare Trump, ha dato la colpa della guerra a Putin (2 marzo al Tg5: “La crisi è figlia della guerra in Ucraina”); e il 10 marzo: “Non condanno né condivido” l’assalto all’Iran. Poi si è incartata ancora: “Giudico totalmente ingiustificati gli attacchi dell’Iran ai Paesi del Golfo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Articoli correlati Leggi anche: Così noto e anche così don Abbondio. S’alza il sipario sul curato del Manzoni Audero, l’arbitro Massa il don Abbondio di turno che non ha sospeso Cremonese-Inter per il petardo (Damascelli)Ieri, durante Cremonese-Inter, il portiere Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti dei tifosi nerazzurri. Una selezione di notizie su Meloni don Abbondio Discussioni sull' argomento A Meloni dico: le regole del voto non sono un affare della maggioranza; Massimo Fini sfida Giorgia Meloni ad avere con Trump lo stesso coraggio di Sánchez. Meloni e Trump, un’alleanza a senso unico che lascia l’Italia ai marginiIl rapporto di sudditanza di Meloni verso Trump non porta vantaggi all'Italia, come dimostrato dai recenti eventi internazionali ... ilfattoquotidiano.it Il governo dei Don Abbondio sottomesso all’alleato furiosoLa dichiarazione di maggioranza non ricorda che la crisi è stata provocata dall’attacco di Israele e Stati Uniti, mai citati. L‘asservimento cortigiano del nostro esecutivo al presidente Usa rasenta l ... editorialedomani.it Dopo un fine settimana di silenzio sulla crisi nel Golfo, Giorgia Meloni parla in tv, - facebook.com facebook Referendum, Meloni prova a convincere gli indecisi: “Se vince il No resto qui, mi giudicherete tra un anno” x.com