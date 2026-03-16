Meloni Carney Macron Merz e Starmer insieme sul Libano | Si fermi l’escalation L’offensiva di terra deve essere evitata
Un gruppo di leader internazionali, tra cui rappresentanti di diversi paesi, si sono riuniti per discutere della crisi in Libano. Hanno espresso preoccupazione per l’aumento della violenza nella regione e hanno richiesto un intervento deciso da parte di israeliani e libanesi. La loro richiesta si concentra sull’evitare un’escalation militare e promuovere una soluzione politica duratura.
«Siamo profondamente preoccupati per l’escalation di violenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti israeliani e libanesi per negoziare una soluzione politica sostenibile». Lo affermano congiuntamente i leader di Italia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito in merito all’escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah. «Sosteniamo con forza le iniziative volte a facilitare i colloqui e sollecitiamo un’immediata de-escalation», si legge ancora nella dichiarazione congiunta di Giorgia Meloni, Mark Carney, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer. La nota congiunta di Meloni, Carney, Macron, Merz e Starmer sul Libano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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