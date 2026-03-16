Un gruppo di leader internazionali, tra cui rappresentanti di diversi paesi, si sono riuniti per discutere della crisi in Libano. Hanno espresso preoccupazione per l’aumento della violenza nella regione e hanno richiesto un intervento deciso da parte di israeliani e libanesi. La loro richiesta si concentra sull’evitare un’escalation militare e promuovere una soluzione politica duratura.

«Siamo profondamente preoccupati per l’escalation di violenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti israeliani e libanesi per negoziare una soluzione politica sostenibile». Lo affermano congiuntamente i leader di Italia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito in merito all’escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah. «Sosteniamo con forza le iniziative volte a facilitare i colloqui e sollecitiamo un’immediata de-escalation», si legge ancora nella dichiarazione congiunta di Giorgia Meloni, Mark Carney, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer. La nota congiunta di Meloni, Carney, Macron, Merz e Starmer sul Libano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni, Carney, Macron, Merz e Starmer insieme sul Libano: «Si fermi l’escalation. L’offensiva di terra deve essere evitata»

Articoli correlati

Iran, Meloni: "Confronto con Macron, Merz e Starmer per evitare un'ulteriore escalation"Giorgia Meloni, in un videomessaggio, ha fatto sapere di aver intrapreso un confronto stretto con Francia, Germania e Regno Unito con l’obiettivo di...

Iran, Meloni indica la strada: "Con Macron, Merz e Starmer al lavoro per evitare escalation"Il primo ministro ribadisce la linea di Roma: “Non siamo parte del conflitto e non intendiamo diventarne parte: siamo al lavoro per ridurre le...

Aggiornamenti e notizie su Meloni Carney Macron Merz e Starmer...

Iran, Meloni: Italia non in guerra. Con Macron, Merz e Starmer per evitare escalationLa Premier italiana Giorgia Meloni ha confermato la posizione del Paese rispetto al conflitto in Medio Oriente e non solo. newsmondo.it

Iran, Stamer-Meloni-Macron-Merz: Vitali la diplomazia e il coordinamento militare. La premier: Torni il dialogoDowning street, colloquio tra i quattro leader: 'Bene il Presidente Zelensky sull’offerta di aiuto per intercettare i droni di Teheran'. Telefonata inoltre fra Palazzo Chigi e il presidente turco Erdo ... rtl.it