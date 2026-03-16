Melanoma | la sfida della scienza tra immunoterapia e domande aperte

Nel laboratorio di immuno-oncologia del CROM di Mercogliano, in provincia di Avellino, i ricercatori lavorano sul melanoma, un tipo di tumore della pelle. La loro attenzione si concentra sulla differenza di risposta alle terapie immunitarie, cercando di capire perché alcune cure funzionano per alcuni pazienti e non per altri. La ricerca mira a rispondere a queste domande senza dare risposte definitive al momento.

Ci sono domande che sembrano semplici e non lo sono. Una di queste è: perché una cura funziona per qualcuno e non per qualcun altro? È la domanda che tiene al lavoro i ricercatori del nuovo laboratorio di immuno-oncologia del CROM di Mercogliano, in provincia di Avellino. E vale la pena ascoltare la risposta, perché riguarda molte persone. A spiegarla è il professor Paolo Ascierto, che dirige l'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. Un uomo abituato a misurare le parole, come si conviene a chi lavora con la speranza degli altri. «Oggi l'immunoterapia è in grado di guarire diversi tipi di tumori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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