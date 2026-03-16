Medei | L’obiettivo è chiudere la serie

Nel primo match della post season all’Eurosuole Forum, i giocatori della Lube hanno corso e saltato verso la curva, segnando la conclusione della partita. Medei ha dichiarato che l’obiettivo è chiudere la serie. La partita si è conclusa con questa scena di festa e movimento dei giocatori.

La prima apparizione di post season all’Eurosuole Forum va in archivio con la corsa ed il salto dei giocatori della Lube verso la curva. Verso quei tifosi che avevano accolto i vice campioni d’Italia con la coreografia a tema "Stranger things", ancora una volta ispirata dunque a una serie tv. Mercoledì si andrà a Trento e l’obiettivo è tornare qui solo per affrontare una tra Verona e Milano. Apre le interviste l’Mvp Bottolo: "Abbiamo giocato una buona pallavolo, tutti gli atleti che si sono alternati in campo hanno dato il proprio importante contributo sfoderando l’atteggiamento ideale e la giusta dose di fiducia nei propri mezzi. Il 2-0 nella serie non deve comunque trarci in inganno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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