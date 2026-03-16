Medagliere Olimpiadi + Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia quarta primeggiano gli USA

Durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia ha conquistato un totale di 195 medaglie, posizionandosi al quarto posto nel medagliere complessivo. Gli Stati Uniti hanno ottenuto il maggior numero di medaglie, superando gli altri paesi partecipanti. Il totale delle medaglie assegnate durante le due manifestazioni sportive è stato di 587.

Il bilancio estremamente positivo dell’Italia registrato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si rispecchia anche nel computo totale delle due manifestazioni, con 195 titoli e 587 medaglie complessivamente assegnati. L’Italia, quarta sia nel medagliere olimpico che in quello paralimpico, conferma il proprio piazzamento anche nella graduatoria combinata, totalizzando 17 ori (10 olimpici + 7 paralimpici), 13 argenti (6+7) e 16 bronzi (14+2), per complessive 46 medaglie (30+16). Svettano gli Stati Uniti, secondi in entrambe le classifiche parziali, che però approfittano delle carenze della Cina (prima alle Paralimpiadi) e della Norvegia (dominatrice alle Olimpiadi) per scavalcarle nella graduatoria cumulativa, ma alle spalle di queste potenze c’è l’Italia, che corona al meglio i Giochi di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Olimpiadi + Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta, primeggiano gli USA Articoli correlati Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record in quarta posizioneLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Altri aggiornamenti su Medagliere Olimpiadi Temi più discussi: Il medagliere azzurro alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, record per gli atleti italiani: 16 volte sul podio. Medagliere Olimpiadi + Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta, primeggiano gli USAIl bilancio estremamente positivo dell'Italia registrato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si rispecchia anche nel ... oasport.it Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia chiude a 16, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia chiude a 16, è record ... tg24.sky.it Rai 2 mandava in onda le Olimpiadi tutto il giorno. Per le Paralimpiadi Solo la mattina, poi ti arrangi su Rai Sport. Stessa cosa per la radio, che ha previsto solo qualche finestra ogni tanto per aggiornare sul medagliere. Anche RaiPlay e i social della Rai han - facebook.com facebook La Norvegia ci batte nel calcio, vince medagliere olimpiadi invernali, il Bodo elimina l' #Inter - sport gratis - no competizioni, solo divertimento, fino ai 13 anni - il 93% dei bambini pratica sport - i bambini praticano tutti gli sport, non solo uno x.com